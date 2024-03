Simone Tebet vem a Capital para Aula Inaugural na UFMS

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, está com viagem marcada para Campo Grande. Ela estará presente na Aula Inaugural do curso de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), marcada para o dia 15 de março, às 19h, no Teatro Glauce Rocha.

O evento, organizado pela Faculdade de Direito da Cidade Universitária, em parceria com o Escritório Modelo de Assistência Judiciária, e o Centro Acadêmico Jorge Eustácio Frias (Cajef), terá como tema “O Futuro do Brasil”. A Aula Inaugural será focada nos acadêmicos, mas advogados e outros membros de carreiras jurídicas poderão comparecer.

A entrada é gratuita, e as inscrições podem ser realizadas por Aqui.

Simone Tebet nasceu em Três Lagoas, é advogada e iniciou a vida profissional como professora da Faculdade de Direito da UFMS. A ministra foi eleita como senadora do Mato Grosso do Sul entre 2015 e 2022, foi também deputada estadual, prefeita da cidade natal, vice-governadora do MS e Secretária de Governo do Estado.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também