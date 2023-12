Sisu 2024 abre inscrições em janeiro

O Ministério da Educação (Mec) publicou, na sexta-feira (29), o Edital n. 22/2023, referente ao processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para o ano de 2024, que abrirá suas inscrições de 22 a 25 de janeiro de 2024.

A edição de 2024 do Sisu contará com apenas uma etapa de inscrição de candidatos às vagas que, segundo os Termos de Adesão assinados pelas instituições de ensino, terão início previsto para o primeiro e segundo trimestre de 2024.

No total, 127 universidades em todo o Brasil participarão do Sisu 2024, ofertando um total de 264.254 vagas para cursos que terão início no primeiro e segundo trimestre. No caso de vagas com início no segundo semestre, algumas regras serão aplicadas.

Elas deverão ser preenchidas exclusivamente segundo a ordem de classificação dos candidatos, seguindo como base as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem); o candidato não poderá escolher em qual semestre irá ingressar; os candidatos selecionados dentro das vagas deverão realizar a matrícula dentro do período indicado no edital.

Vale lembrar que para participar do Sisu 2024, é necessário que o candidato tenha participado da edição de 2023 do Enem, bem como não ter zerado a prova de Redação. O resultado do processo seletivo será divulgado em 30 de janeiro deste ano, pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Você confere o edital completo aqui .

Deixe seu Comentário

Leia Também