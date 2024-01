Sisu 2024 oferece mais de 4 mil vagas em instituições federais de MS; confira

O Sisu (Sistema de Seleção Unificada) oferece 4.430 vagas para cursos nas instituições de ensino superior público de Mato Grosso do Sul. O período das inscrições é dia 22 a 25 de janeiro. O cadastro pode ser feito por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, de forma gratuita. Acesse o link para mais informações.

Segundo o MEC (Ministério da Educação), podem se inscrever todos que participaram da edição mais recente do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). A edição terá somente uma etapa de inscrição para todo o ano.

Confira abaixo o número de vagas por instituição pública de ensino superior no estado:

* 2.063 vagas para a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS);

* 815 vagas para a Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD);

* 1.232 vagas para a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS);

* 320 vagas para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS).

Haverá vagas para cursos com o início das aulas no primeiro e no segundo semestre deste ano.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também