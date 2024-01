Sisu 2024: universidades de MS terão mais de 3 mil vagas destinadas ao programa

Mato Grosso do Sul terá mais de 3 mil vagas disponíveis para serem ocupadas na edição única do Sisu 2024 (Sistema de Seleção Unificado), em quatro instituições públicas de ensino superior.

A seleção para concorrer às vagas do Sisu 2024 será feita com base nas notas do Enem 2023 (Exame Nacional do Ensino Médio), os candidatos que fizeram o exame para fins de auto avaliação – candidatos treineiros – não poderão participar do programa.

O IFMS (Instituto Federal do Mato Grosso do Sul) vai disponibilizar 360 vagas na edição única do Sisu 2024, a universidade pública ainda não publicou o termo de adesão da edição única do programa no site da IES.

Já a UEMS (Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul) vai disponibilizar 1.232 vagas na edição única do Sisu, a universidade pública ainda não publicou o termo de adesão da edição única do programa no site da IES.

E a UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul) vai disponibilizar 2.063 vagas na edição única do SISU, serão ofertadas 615 vagas para ampla concorrência e as demais serão destinados para o sistema de cotas sociais, raciais e ações afirmativas.

No entanto, a UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) aderiu ao Sisu 2024, mas não quis disponibilizar as informações sobre a adesão da única edição deste ano.

Cronograma

Inscrições: 22 a 25 de janeiro;

Resultado da Chamada Regular: 30 de janeiro;

Matrícula: 01 a 07 de fevereiro;

Participação da Lista de Espera: 30 de janeiro a 07 de fevereiro.

