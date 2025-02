Sisu 2025: UEMS e UFGD publicam 1ª lista de convocados

Os estudantes inscritos no Sisu (Sistema de Seleção Unificada) devem se atentar para os prazos para realizar a matrícula nas universidades onde foram aprovados. Em Mato Grosso do Sul, a UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) e UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) já divulgaram a 1ª lista de convocados para matrícula.

Em Dourados, os aprovados na UFGD têm até a próxima quarta-feira (19) para realizar a matrícula. É preciso enviar os documentos digitalizados, no formato PDF, para o e-mail da secretaria acadêmica do curso escolhido.

A convocação será realizada conforme a quantidade de vagas e a classificação por sistema de ingresso, em ampla concorrência e reserva de vagas (cotas). As vagas que não forem preenchidas durante a primeira chamada serão ocupadas na chamada pública que será divulgada em 21 de fevereiro.

Para conferir a lista de convocação com todos os detalhes, clique aqui e acesse. Em caso de dúvidas, a universidade disponibiliza os seguintes telefones: 3410-2810 ou 3410-2825.

Já a UEMS realizou a publicação de três editais, que abrangem os classificados pelo Sisu em ampla concorrência, indígenas, pessoas com deficiências e transtornos globais de desenvolvimento. Além das vagas reservadas para Negros (Pretos e Pardos).

As matrículas podem ser realizadas de forma online ou presencial até o dia 19 de fevereiro. Para conferir a lista de convocação com todos os detalhes, clique aqui e acesse.

Em caso de dúvidas, mais informações poderão ser obtidas na DIND (Divisão de Ingresso Discente), ou pelo e-mail [email protected], na Diretoria de Registro Acadêmico ([email protected] ), ou pelo site.

