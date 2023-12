Sisu terá apenas um processo seletivo ao ano a partir de 2024

Sarah Chaves, com informações do G1

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que faz seleção de novos alunos das universidades públicas duas vezes ao ano, uma vez a cada semestre utilizando as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), terá apenas uma edição anual a partir de 2024

A decisão do Ministério da Educação (MEC) deve ser publicada ainda nesta semana, no Diário Oficial da União (DOU), com todos os detalhes e cronogramas.

Segundo o MEC as edições do meio do ano costumam ter altos índices de desistência e de vagas remanescentes (aquelas que não são ocupadas).

Para solucionar a questão, de acordo com fontes ligadas ao MEC, a ideia será organizar um processo mais simples no meio do ano, apenas para quem quiser mudar de curso, por exemplo -- mas nada relacionado a novas vagas, como acontece atualmente.



Os candidatos do Sisu 2024 poderão usar as notas do Enem 2023 para pleitear uma vaga em universidades públicas. O processo seletivo costuma ficar aberto por uma semana.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também