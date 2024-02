Sisu: Termina hoje prazo para candidatos participarem da lista de espera

Os candidatos inscritos no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2024 que não foram aprovados em nenhuma das opções de curso na primeira chamada, podem se alistar até esta quarta-feira (7) para participar da lista de espera.

A inscrição deve ser feita pelo link https://acessounico.mec.gov.br/sisu , onde o candidato deve manifestar interesse em concorrer a uma vaga na 1ª OU na 2ª opção de curso marcada na inscrição.

O calendário com o resultado depende de cada universidade. E são as próprias instituições de ensino que ficam encarregadas de divulgar o resultado da lista de espera.

O Sisu passa a ter edição única a partir deste ano, assim a seleção de candidatos para o segundo semestre letivo de 2024 vai acontecer nas mesmas datas da seleção para o primeiro semestre, conforme o cronograma:

- Resultados da 1ª chamada: inicialmente previsto para 30 de janeiro de 2024, foi adiado para 31 de janeiro

Matrículas: 2 a 7 de fevereiro de 2024



- Participação na lista de espera: manifestar interesse entre 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2024

Resultado das listas de espera: datas serão definidas por cada universidade

- Caberá à universidade, por meio da ordem da lista de classificação de candidatos, selecionar quem estudará em cada semestre.



Neste ano, o Sisu contará com 264.181 vagas, distribuídas entre 6.827 cursos de 127 instituições de educação superior. Em Mato Grosso do Sul as vagas são distribuídas para a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (2.063); Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (1.232); Universidade Federal da Grande Dourados (815); e Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (320).

