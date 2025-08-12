Menu
Educação

Sul-mato-grossenses recebem 'Prêmio MEC Educação Brasileira'

Eles tiveram um alto desempenho na redação do Enem no último ano

12 agosto 2025 - 06h50
Estudantes que receberam os prêmiosEstudantes que receberam os prêmios   (Divulgação/Ministério da Educação)

Os estudantes André Gustavo Santos Simões Barreto e Gabriel Leon de Alencar foram receberam o "Prêmio MEC da Educação Brasileira" em reconhecimento ao desempenho no último ano.

A categoria que eles foram premiados se trata do desempenho na redação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Os vencedores da edição de 2025 do Prêmio MEC da Educação Brasileira foram selecionados com base em indicadores oficiais da educação básica, como o Censo Escolar, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, a Avaliação da Alfabetização e o Enem, além do Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

Em todo o país, o Prêmio MEC da Educação Brasileira reconheceu 54 alunos pelo alto desempenho na redação do Exame Nacional do Ensino Médio.

Também foram premiados quatro estados, 35 municípios e 20 escolas, com a entrega de 62 troféus e 54 medalhas em oito categorias: Educação Infantil; Alfabetização; Anos Iniciais do Ensino Fundamental; Anos Finais do Ensino Fundamental; Ensino Médio; Enem; Educação em Tempo Integral; e Educação Profissional e Tecnológica (EPT). Ao todo, são 116 premiados entre redes de ensino estaduais e municipais, escolas e estudantes.

