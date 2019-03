Superintendente garante seguranÃ§a de alunos em escolas da capital

O massacre de Suzano traz preocupação aos pais de alunos de escolas da capital, mas a superintendente de Gestão e Normas da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Alelis Izabel de Oliveira Gomes, garante que ações e melhorias são feitas de forma constante, para a proteção dos estudantes.

Projetos de prevenção a situações preocupantes como o que pode ter motivado a atitude do assassino de Suzano, o bulling, são realidade nas unidades do município. “Não digo que não há casos, mas por causa do acompanhamento, não chegamos a tal gravidade”, disse.

Alelis ressalta a importância dos investimentos de segurança nas escolas. A superintendente que trabalha com educação na capital há 48 anos recorda quando as escolas começaram a receber grades. “Teve uma época em que muitas gangues pulavam o muro das escolas e foi nesse período que começamos a colocar as grades. Recebemos críticas de que "as escolas não eram presídios". Aluno quando entra na escola é de responsabilidade nossa e o que precisarmos fazer por essas crianças, será feito”, ressaltou.

A superintendente disse ainda que, embora a prevenção dentro das escolas seja fundamental, a falta de segurança é um problema infiltrado na sociedade e a escola precisa estar preparada para qualquer situação de risco. “Hoje temos nove escolas monitoradas com câmeras de segurança, duas delas já estão interligadas à Guarda Municipal”, informou.

O objetivo, segundo Alelis, é que todas as unidades sejam monitoradas e receba o reforço de segurança da guarda. Campo Grande tem, hoje, 101 escolas municipais de ensino fundamental e 95 escolas municipais de educação infantil.

