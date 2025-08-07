Tabata Amaral desembarca na Capital para evento da Educação na Assembleia

Presidente da Comissão Especial do Plano Nacional de Educação (PNE), a deputada federal, Tabata Amaral (PSB), está em Campo Grande onde irá participar do Seminário na Assembleia Legislativa nesta quinta-feira (7), às 13h30 para ouvir parlamentares e entidades do setor da educação para a elaboração do relatório a ser entregue para votação. Ao todo são 27 seminários estaduais pelo Brasil, sendo Mato Grosso do Sul o 20°.

Em coletiva com a imprensa, Tabata esteve acompanhada do deputado federal, Dagoberto (PSDB), um dos articuladores do Seminário sobre o Plano Nacional de Educação (PNE). “Quando ela se colocou à disposição para vir ao Mato Grosso do Sul, eu fui um dos primeiros que briguei, porque aqui a Educação é muito forte também, as entidades aqui são muito atuantes para colaborar no assunto”, comentou o tucano.

A relatora comentou ainda sobre o plano que tem vigência de 10 anos, e possibilidade de escrever o futuro. “A gente sabe, sendo muito sincera, que hoje a educação não dá voto, que hoje as pessoas ainda não entenderam no nosso país só vai ser justo, desenvolvido e bom para todos nós quando cada criança, cada jovem tiver oportunidade. É isso que está nas nossas mãos. No nosso Plano Nacional de Educação, a gente dá as diretrizes, as metas, estratégias de creche à pós-graduação, e educação inclusiva, é realmente o todo”.

Tabata destacou o compromisso de envolver os Poderes do Executivo para que as metas sejam alcançadas dentro do plano que já recebeu 3 mil emendas."É o projeto na história da democracia brasileira que mais recebeu sugestões de emendas e hoje já é a nossa comissão a que mais trabalha no Congresso".

O último prazo para a entrega do PNE venceu no ano passado, mas desta vez a expetativa é entregar para a Câmara aprovar em setembro. "Então a gente está na boca do gol para que o Senado tenha o seu tempo de discussão. E dia 1º de janeiro de 2026 a gente tem o novo Plano Nacional de Educação", finalizou.

