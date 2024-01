Termina dia 15 de janeiro as inscrições em cursos de mestrado e doutorado da UFMS

O processo seletivo da Universidade federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) de 2024 oferece mais de 1,2 mil vagas para cursos de mestrado e doutorado em diversas áreas do conhecimento.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 15 de janeiro pelo link . Os cursos e requisitos para ingressos estão detalhados nos anexos do edital .

A pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Maria Lígia Rodrigues Macedo, ressalta a importância de realizar uma especialização para aprimorar a formação profissional. “É um diferencial, uma oportunidade única para melhorar o perfil profissional. Independente da área, é fundamental buscar se especializar, ampliar e atualizar conhecimentos a fim de construir seu espaço no mercado de trabalho. Além disso, também permite desenvolver e participar de pesquisas em áreas estratégicas, com geração de novos conhecimentos científicos que são fundamentais para melhoria das nossas vidas”, pontua.

A pró-reitora ainda enfatiza que o processo seletivo é gratuito e on-line, o que democratiza a forma de ingresso e facilita a participação dos interessados no processo seletivo. “O candidato pode estar em qualquer região do nosso país e participar do nosso processo seletivo sem ônus de deslocamento, restrições e despesas. Dessa forma a UFMS reforça a atuação no cumprimento do seu papel na formação e expansão de recursos humanos especializados com desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnológicas e de inovação de alto nível”, afirma.

A fase de seleção será realizada a partir do dia 1º de fevereiro e consiste na avaliação do currículo, apresentação de pré-projeto e prova de conhecimentos específicos. As datas para as avaliações são definidas por cada programa de pós-graduação e devem ser divulgadas em seus respectivos portais. Já o resultado final deve ser divulgado até 8 de março.

Os interessados em ingressar no mestrado ou doutorado devem submeter a inscrição e anexar os documentos especificados no edital. Além disso, há ainda a prova de línguas, onde os inscritos podem escolher entre Espanhol e Inglês.

As vagas são distribuídas nas modalidades de ampla concorrência, ações afirmativas e Programa Qualifica, que busca promover a qualificação de servidores da Universidade e parceiros. Os cursos estão disponíveis na Cidade Universitária e nos Câmpus do Pantanal, de Chapadão do Sul, de Três Lagoas e de Aquidauana.

