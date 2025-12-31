Menu
Menu Busca quarta, 31 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Educação

Termina hoje prazo da 1ª etapa de pré-matrículas da Rede Estadual de Ensino para 2026

Inscrições devem ser feitas pelo portal Matrícula Digital; SED disponibilizou 200 mil vagas em todo o Estado

31 dezembro 2025 - 12h10Taynara Menezes
São 200 mil vagas São 200 mil vagas   (Foto: divulgação )

Termina nesta quarta-feira (31) a primeira etapa do período de pré-matrículas da REE (Rede Estadual de Ensino) para o ano letivo de 2026. Os interessados em garantir vaga em escolas estaduais têm até o fim do dia para preencher as informações no sistema.

Ao todo, a SED disponibilizou 200 mil vagas nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, contemplando novos estudantes e a renovação de matrículas dos alunos que já fazem parte da Rede.
As inscrições devem ser feitas no site www.matriculadigital.ms.gov.br, onde também estão disponíveis orientações e canais de contato.

Em caso de dúvidas, os telefones são 0800-647-0028 (fixo) e 3314-1212 (celular). Há ainda atendimento presencial em Campo Grande, na Central de Matrículas, na Rua Joaquim Murtinho, 2612 – Itanhangá Park, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

Após o encerramento desta etapa, a SED fará o fechamento das turmas e divulgará a 1ª lista de designação no dia 04 de janeiro. O período de efetivação das matrículas será de 05 a 09 de janeiro de 2026.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Materiais da Rede Estadual de Ensino
Educação
Governo inicia entrega antecipada de kits escolares e uniformes para o Ano Letivo de 2026
São 200 mil vagas
Educação
Pré-matrículas da Rede Estadual encerram nesta quarta em MS
UEMS
Educação
UEMS abre inscrições para Cursos de Verão em Inglês e Espanhol
IFMS
Educação
IFMS recebe inscrições para especialização gratuita em Ciências e Matemática
Foto: Divulgação/SED
Educação
Edital abre 40 vagas para curso de formação de professores indígenas em MS
Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Educação
MEC divulga cronograma do Sisu para quem fez o Enem nos últimos três anos
Alunos em uma sala de ciências
Educação
Nova regra do Fundeb define critérios de repasse para municípios de MS em 2026
IFMS abre matrícula
Educação
IFMS abre seleção para mestrado em educação profissional
Novos livros já estão disponíveis
Educação
Biblioteca de MS renova histórias com 600 novos livros infantis
Eduardo Riedel e Dinesh Bhatia
Educação
MS mantém aulas de yoga nas escolas estaduais após acordo com embaixada da Índia

Mais Lidas

Suspeito com a arma na mão
Polícia
VÍDEO: Homem é assassinado a tiros após 'olhar' para mulher em bar de Campo Grande
AGORA: Execução termina com uma pessoa morta em Campo Grande
Polícia
AGORA: Execução termina com uma pessoa morta em Campo Grande
Queima de fogos na 14 de Julho em anos anteriores
Comportamento
De festa gratuita aos eventos premium, veja onde curtir o Réveillon 2026 na Capital
Movimentação policial no local
Polícia
AGORA: Perseguição termina com bandidos jogando carro em córrego na Capital