Termina hoje prazo da 1ª etapa de pré-matrículas da Rede Estadual de Ensino para 2026

Termina nesta quarta-feira (31) a primeira etapa do período de pré-matrículas da REE (Rede Estadual de Ensino) para o ano letivo de 2026. Os interessados em garantir vaga em escolas estaduais têm até o fim do dia para preencher as informações no sistema.

Ao todo, a SED disponibilizou 200 mil vagas nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, contemplando novos estudantes e a renovação de matrículas dos alunos que já fazem parte da Rede.

As inscrições devem ser feitas no site www.matriculadigital.ms.gov.br, onde também estão disponíveis orientações e canais de contato.

Em caso de dúvidas, os telefones são 0800-647-0028 (fixo) e 3314-1212 (celular). Há ainda atendimento presencial em Campo Grande, na Central de Matrículas, na Rua Joaquim Murtinho, 2612 – Itanhangá Park, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

Após o encerramento desta etapa, a SED fará o fechamento das turmas e divulgará a 1ª lista de designação no dia 04 de janeiro. O período de efetivação das matrículas será de 05 a 09 de janeiro de 2026.

