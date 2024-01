Termina nesta segunda inscrições para o Concurso Público para professores da REME

Termina hoje (15), as inscrições do concurso público para professores da REME (Rede Municipal de Ensino), em Campo Grande. Estão disponíveis 323 vagas, com salário inicial de R$ 3.671,07 e carga horária de 20 horas semanais.

As inscrições podem serem feitas pelo site.

Segundo a prefeitura, as provas objetivas e de redação serão aplicadas no dia 4 de fevereiro, com o horário e local divulgados pelo cartão de informação ao candidato.

O certame terá uma prova objetiva de conhecimentos específicos, uma redação e perguntas de conhecimento básico de caráter eliminatório e classificatório. Na 3° fase, haverá a prova de títulos.

Parte das vagas foram destinadas para candidatos com deficiência, negros e indígenas. Confira a lista das distribuições disponíveis :

* Professor de ensino médio (120 vagas);

* Professor de educação infantil (82 vagas);

* Professor de arte (84 vagas);

* Professor de educação física (10 vagas);

* Professor de língua inglesa (5 vagas);

* Professor de língua portuguesa (5 vagas);

* Professor de matemática (5 vagas);

* Professor de geografia (4 vagas);

* Professor de história (4 vagas);

* Professor de ciências (4 vagas).

O resultado da prova objetiva será divulgado no dia 1º de março de 2024 e da redação no dia 26 de março. A homologação do resultado final e classificação está prevista para divulgação no dia 30 de abril de 2024.

