Terminam nesta sexta as inscrições para o Fies do 2º semestre de 2025

Os interessados em participar do processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) têm até as 23h59 (horário de Brasília) desta sexta-feira (18) para realizar a inscrição no programa que oferece financiamento a estudantes de instituições privadas de ensino superior.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Nesta edição, o Ministério da Educação (MEC) disponibiliza 44.867 vagas para o segundo semestre, completando o total de 112.168 vagas ofertadas em 2025.

O programa financia cursos de graduação em faculdades particulares com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).

Requisitos para participar

Para concorrer ao financiamento, os candidatos precisam:

Ter feito o Enem a partir de 2010;

Ter média mínima de 450 pontos nas cinco provas do exame e nota diferente de zero na redação;

Não ter feito o Enem na condição de treineiro;

Ter renda familiar bruta mensal por pessoa de até três salários mínimos (R$ 4.554 em 2025).

Além disso, o programa não permite novo financiamento para quem ainda não quitou contratos anteriores do Fies ou do extinto Programa de Crédito Educacional, ou ainda esteja em período de utilização desses financiamentos.

Fies Social

A atual edição também conta com o Fies Social, modalidade lançada em 2024, que reserva 50% das vagas para estudantes de baixa renda. Podem participar candidatos com inscrição ativa no CadÚnico e renda familiar per capita de até meio salário mínimo (R$ 759).

O Fies Social financia até 100% do valor das mensalidades e reserva vagas específicas para pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, promovendo maior inclusão social no ensino superior.

Processo seletivo e calendário

A classificação dos candidatos será feita com base nas notas do Enem, considerando o tipo de vaga, grupo de preferência e modalidade de concorrência.

Terão prioridade aqueles que ainda não possuem diploma de curso superior ou que ainda não foram beneficiados por financiamento estudantil.

O resultado da chamada única será divulgado no dia 29 de julho, e os pré-selecionados deverão complementar a inscrição no sistema Fies Seleção entre os dias 30 de julho e 1º de agosto.

Quem não for selecionado na chamada única integrará automaticamente a lista de espera, que funcionará de 5 de agosto a 19 de setembro, conforme a ordem de classificação e a disponibilidade de vagas remanescentes.

