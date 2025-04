Tite encerra conversas com Corinthians e anuncia pausa na carreira

O técnico Tite não retornará para comandar o Corinthians nesta temporada. Na manhã desta segunda-feira (22), ele anunciou uma pausa na carreira para cuidar sa saúde física e mental.

Em nota, o alvinegro paulista comunicou o fato e afirmou ter praticamente tudo acertado com o treinador, porém, por decisão do próprio Tite, encerrou as conversas.

"Na manhã desta terça-feira (22), o Sport Club Corinthians Paulista comunica que encerrou as negociações pelo retorno do técnico Tite. As partes ficaram muito próximas do acerto e o treinador era esperado para assinar o contrato e já comandar os trabalhos da equipe nesta terça. No entanto, por uma decisão pessoal, Tite resolveu pausar momentaneamente a sua carreira para cuidar da sua saúde física e mental. O Corinthians deseja uma pronta recuperação ao técnico campeão da América e do Mundo pelo clube", diz o material publicado.

Na equipe paulista, Tite conquistou seis títulos em três passagens. Foram dois campeonatos brasileiros (2011 e 2015), Copa Libertadores e Mundial de Clubes (ambos em 2012), Recopa Sul-americana (2013) e o Paulistão (2013).

O Corinthians agora retorna a atenção ao mercado em busca de um novo técnico para substituir Ramón Díaz.

