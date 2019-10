Trabalhadores da educação realizam mobilizações em todo estado

Trabalhadores estaduais da educação realizam nesta quarta (2) e quinta (3), mobilizações na Capital. De acordo com o presidente da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems), Jaime Teixeira, hoje serão realizadas micro mobilizações nas cidades de todo o estado. As ações serão de panfletagem, debates com a população e reuniões.

Já na quinta-feira o intuito é reunir os trabalhadores em Campo Grande às 9h na Praça do Rádio para então decidirem onde será realizada a próxima ação.

Com relação à declaração de Reinaldo sobre os professores possuírem o intuito de prejudicar os alunos, Jaime informou que "não tem nenhum fundamento nisso, até porque temos que cumprir uma carga horária obrigatória e as aulas serão repostas. É sim um ato político contra a política que está sendo feita na educação, de querer acabar com as eleições diretas realizadas há 27 anos para que ele [Reinaldo], possa nomear os diretores. Isso é um ato político. Bem como a militarização das escolas com a criação das unidades cívico-militares".

Jaime Teixeira disse que na sexta-feira as aulas retornarão ao normal, mas que outubro será um mês de "pautar as mazelas" devido ao aniversário de Mato Grosso do Sul, dia dos professores no dia 15 e dia do servidor público no dia 28.

