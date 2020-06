Trabalhadores do ensino particular fazem protesto por volta às aulas

Trabalhadores de algumas escolas particulares de Campo Grande e motoristas de vans escolares participam agora de uma manifestação para o retorno às aulas. O ato teve início em frente a ao Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), onde acontece uma reunião para decidir sobre o prolongamento da suspensão ou retorno ao ano letivo.

De acordo cum um dos participantes, o Sindicato dos Transportadores Escolares de MS (Sinte/MS), Rodrigo Armoa, o movimento pede o retorno as aulas, pois segundo ele, existem diversas famílias que perderam seus empregos, ou mesmo, os rendimentos devido a suspensão do ano letivo. “No caso dos motoristas de vans, estamos há 100 dias sem trabalho, portanto, sem nenhum recurso. Nós declaramos imposto de renda e logo não nos enquadramos como benificiários do Auxílio Emergencial. Ou seja, sem trabalhar não recebemos, pois somos autônomos”, explicou.

Os manifestantes estão com cartazes reivindicando a volta às aulas. Além disso, eles saíram da sede da PGE e estão fazendo uma carreata até a prefeitura da cidade, onde também farão um manifesto.

