"Tranquilidade às famílias, alunos e professores", diz secretário sobre kit escolar

O início do ano letivo na Reme (Rede Municipal de Ensino) começa na próxima segunda-feira (10), em Campo Grande. Com o objetivo de assegurar que os mais de 110 mil alunos retornem às aulas com toda a estrutura necessária, a entrega dos kits de materiais escolares e uniformes já será realizada a partir do primeiro dia de aula. Ao JD1, o secretário municipal de Educação, Lucas Henrique Bitencourt, falou sobre a importância da ação.

"Nosso objetivo com a entrega dos kits e uniformes é levar segurança para as famílias dos alunos e, principalmente, para que seja cumprido com êxito o plano escolar. Com os materiais necessários em mãos, os alunos e professores poderão colocar em prática o plano de ensino desde já, sem empecilhos. Então realmente são itens básicos levando tranquilidade para a família, os alunos e os professores", pontuou o secretário.

Para garantir essa logística, os itens começaram a ser entregues nas unidades de ensino ainda em dezembro, assegurando que todos os estudantes estejam equipados desde o início do ano letivo.

O kit é composto pelo uniforme, bem como camiseta, bermuda, short saia, jaqueta, calça, moletom, meia, tênis, mochila e botinas para alunos que estudam em escolas rurais. Além disso, o kit oferece: cadernos, lápis, borracha, apontador, tesoura, cola e lápis de cor.

O secretário ainda detalhou que são mais mais de 112 mil kits, abrangendo alunos da educação infantil, ensino fundamental e EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Nas redes sociais, a prefeita Adriane Lopes mostrou os kits sendo preparados. "Na próxima semana, na volta às aulas da Reme, nossas crianças e adolescentes vão receber todo o material e uniforme escolar, com qualidade e carinho. São mochilas, cadernos, lápis, borracha, tesoura, cola, uniformes completos – incluindo moletom, meias, tênis e até botinhas para as escolas do campo. Esse é um compromisso levado a sério, porque, em Campo Grande, educação é prioridade", disse a chefe do executivo municipal.

Ano letivo 2025

O calendário escolar da Reme prevê o início das aulas em 10 de fevereiro, com período de férias para alunos e professores entre 17 e 31 de julho.

O encerramento do ano letivo está programado para 12 de dezembro nas escolas de ensino fundamental e 16 de dezembro nas Emeis (Escolas Municipais de Educação Infantil).

