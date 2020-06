Transmissão de aulas da rede municipal pela TV começam na segunda

Durante a live deste sábado (6), o prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad falou sobre o retorno das aulas das aulas da rede municipal transmitidas pela TV Educativa no canal 4.2 que começarão na segunda-feira (8) a partir das 12h.

O prefeito contou que os primeiros conteúdos serão de matemática, artes e geografia. O gestor explicou que a parceria com a TV Educativa não acarretará despesas para os cofres públicos. “Todos serão contemplados e as aulas serão repetidas ao longo da programação até a noite, com conteúdo gravado”

A medida vai atender por volta de 110 mil alunos da rede municipal. Segundo Marquinhos quem não assistir pela televisão, táer acesso ao conteúdo no canal do Youtube da rede municipal. “Será uma forma de contribuir com os alunos neste momento de pandemia, que as aulas presenciais estão suspensas. É uma alternativa que conseguimos de forma gratuita”, explicou.

Em live, Trad garantiu que os professores vão receber os salários de forma normal durante a pandemia e suspensão das aulas, já que estão trabalhando orientando os estudantes por canais virtuais e através de elaboração de conteúdo em apostilas.

