Educação

UEMS abre 1.130 vagas para transferência externa em 50 cursos presenciais

Os cursos estão sendo ofertados em Cassilândia, Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba e Ponta Porã

21 outubro 2025 - 12h52
UEMSUEMS   (Divulgação)

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), publicou o regulamento do processo de Transferência Externa para 50 cursos presenciais de graduação da instituição, com ingresso previsto para o ano letivo de 2026, conforme o Edital nº 62/2025/DRA/UEMS.

 Ao todo, são 1.130 vagas disponíveis, somando ampla concorrência, com 1.021 vagas e cota RMS (Residente em Mato Grosso do Sul), com 109 vagas.

Os cursos estão sendo ofertados nos seguintes municípios: Cassilândia, Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba e Ponta Porã.

O processo possibilita o preenchimento de vagas disponíveis nos cursos da UEMS por estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino superior públicas ou privadas, desde que o curso de origem tenha a mesma denominação. As oportunidades contemplam ampla concorrência e também a cota destinada a residentes de Mato Grosso do Sul há pelo menos 10 anos, conforme legislação vigente.

Inscrições

As inscrições são de 20 a 24 de outubro de 2025, e devem ser realizadas presencialmente, mediante entrega da documentação exigida, nas coordenadorias dos cursos ofertados.

Entre os requisitos, o candidato precisa estar matriculado ou com matrícula trancada em sua instituição de origem, no mínimo, a partir do 3º semestre ou 2ª série do curso em 2025. Não é permitida a transferência de alunos que estejam na 1ª ou na última série dos cursos.

As vagas estão distribuídas em áreas como Direito, Enfermagem, Psicologia, Engenharia de Alimentos, Sistemas de Informação, Agronomia, Letras, Pedagogia, Ciências Biológicas, Dança, Teatro, Turismo, Zootecnia, Ciências Econômicas, Administração Pública, Matemática, Física, Química, entre outras.


 

