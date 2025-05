UEMS abre processo seletivo a profissionais de Apoio Educacional ao aluno PcD

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), divulgou a abertura de inscrições para Processo Seletivo Simplificado para a contratação de Profissional de Apoio Educacional destinado aos alunos com deficiência matriculados na que necessitam do auxílio de terceiros para higiene, locomoção e alimentação.

A convocação e a contratação para prestação do serviço de apoio educacional será realizada conforme a necessidade da Universidade, dentro do prazo de validade da seleção, obedecida a ordem de classificação.

As vagas são destinadas aos polos das cidades de Nova Andradina e Coxim com carga horária de 20h com remuneração bruta de R$ 1.493,28 ou 40h com remuneração de R$ 2.986,56.



As inscrições são gratuitas e podem ser feitas de forma online ou presencial. Através do site : http://ead4.uems.br os candidatos devem se registrar entre o dia 12 até às 13h do dia 16 de maio

O atendimento presencial para recebimento das inscrições será realizado na Unidade de Nova Andradina: das 8h às 18h. Na unidade de Coxim: das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h.



O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 30 de maio, data em que os candidatos também poderão interpor recurso. Confira o edital no DOE desta segunda-feira a partir da página 194, no link .



