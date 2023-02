UEMS abre processo seletivo para inscrições com notas do Enem

Visando o ingresso ao ano letivo de 2023, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) abre inscrições para preenchimento de vagas remanescentes nos cursos de graduação usando a nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

O período de inscrição começou nesta segunda-feira (6) e segue até às 23h59 do dia 19 de fevereiro, exclusivamente pela internet no endereço: https://candidato.uems.br.

As inscrições são gratuitas e o candidato não precisa fazer nenhuma prova para participar da seleção. Basta preencher adequadamente a ficha de inscrição e inserir o número de inscrição do Enem. Poderão ser utilizadas as inscrições dos anos de 2013 a 2022.

Além dos dados pessoais do candidato solicitados na Ficha Digital de Inscrição é imprescindível o CPF e a renda familiar per capita.

O candidato deverá preencher a ficha de inscrição especificando os dois cursos aos quais tem interesse (1ª e 2ª opção de curso). Mais informações sobre o Processo Seletivo Permanente UEMS 2023 – Notas do ENEM (PSP-UEMS-2023) estão disponíveis em www.uems.br/ingresso/processo_seletivo_permanente.

Para o Processo Seletivo Permanente, a ocupação das vagas para cada curso será por dois sistemas de concorrência: ampla concorrência e reserva de vagas.

Confira os cursos com vagas disponíveis:

Unidade da UEMS em Aquidauana

Engenharia Florestal - Bacharelado

Zootecnia - Bacharelado

Unidade da UEMS em Campo Grande

Dança - Licenciatura

Geografia - Bacharelado

Geografia - Licenciatura

Letras - Bacharelado

Letras - habilitação Português/Espanhol e suas literaturas - Licenciatura

Letras - habilitação Português/Inglês e suas literaturas - Licenciatura

Pedagogia - Licenciatura

Teatro - Licenciatura

Turismo - Bacharelado

Unidade da UEMS em Cassilândia

Letras - habilitação Português/Inglês - Licenciatura

Matemática - Licenciatura

Costa Rica

Enfermagem - Bacharelado

Unidade da UEMS em Dourados

Ciências Biológicas - Bacharelado

Ciências Biológicas - Licenciatura

Engenharia Ambiental e Sanitária - Bacharelado

Engenharia Física - Bacharelado

Física - Licenciatura

Letras - habilitação Português/ Espanhol - Licenciatura

Letras – habilitação Português/ Inglês - Licenciatura

Matemática - Licenciatura

Pedagogia - Licenciatura

Química - Licenciatura

Química Industrial - Bacharelado

Turismo - Bacharelado

Unidade da UEMS em Ivinhema

Tecnologia em Produção Sucroalcooleira - Tecnológico

Ciências Biológicas - Licenciatura

Unidade da UEMS em Jardim

Geografia - Licenciatura

Letras - habilitação Português/ Inglês - Licenciatura

Unidade da UEMS em Maracaju

Administração - Bacharelado

Agronomia - Bacharelado

Pedagogia - Licenciatura

Unidade da UEMS em Mundo Novo

Agronomia - Bacharelado

Ciências Biológicas - Licenciatura

Tecnologia em Gestão Ambiental - Tecnológico

Unidade da UEMS em Naviraí

Engenharia de Alimentos - Bacharelado

Química - Licenciatura

Unidade da UEMS em N. Andradina

Matemática - Licenciatura

Sistemas de Informação - Bacharelado

Unidade da UEMS em Paranaíba

Ciências Sociais - Bacharelado

Ciências Sociais - Licenciatura

Pedagogia - Licenciatura

Unidade da UEMS em Ponta Porã

Administração - Bacharelado

Ciências Contábeis - Bacharelado

Ciências Econômicas - Bacharelado

Serviço - O edital está disponível em http://www.uems.br/assets/uploads/ingresso/ps_permanente/1_2023-02-04_22-09-02.pdf. Dúvidas e informações suplementares poderão ser respondidas pela Divisão de Ingresso Discente via telefone (67)3902-2516 ou por meio eletrônico no e-mail [email protected].

