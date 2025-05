UEMS abre vagas para processo seletivo de docentes com pós-graduação

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) publicou a abertura de inscrições para Seleção de Docentes, destinada à contratação, para atribuição de aulas temporárias e cadastro reserva.

Serão selecionados professores de Direito, Ensino de Matemática, Pedagogia, Turismo e Pedagogia – Estágios em Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. A exigência é que os profissionais tenham pós graduação em educação em qualquer área ou na área específica.



As vagas são reservadas em 20% para os candidatos que se declararem negros, 5% para pessoas com deficiência (PcD) e 3% aos candidatos indígenas.



As inscrições estarão abertas no período de 5 a 15 de maio através do endereço eletrônico: http://ead4.uems.br. As provas serão realizadas de forma presencial, no período estipulado pelo Cronograma do na Unidade Universitária de Dourados.



A remuneração varia de acordo como grau de instrução e carga horária podendo variar de R$ 2.515,14 para especialista a R$ 10.200,29 para doutor.

