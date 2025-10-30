Menu
UEMS anuncia pacote de obras e quatro novos Restaurantes Universitários em MS

Investimentos somam mais de R$ 15 milhões e reforçam a infraestrutura das unidades em 12 municípios

30 outubro 2025 - 18h22Redação    atualizado em 31/10/2025 às 14h14

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) realiza, nesta sexta-feira (31), em Campo Grande, a solenidade de assinatura de termos para execução de 12 obras de infraestrutura, incluindo quatro novos Restaurantes Universitários (RUs).

O evento, sediado na Unidade Santo Amaro, contará com a presença do governador Eduardo Riedel, do reitor Laércio Alves de Carvalho e da vice-reitora Luciana Ferreira da Silva. Os investimentos totalizam mais de R$ 15,3 milhões e marcam uma nova fase de expansão da universidade em diferentes municípios do Estado.

Durante a cerimônia, serão assinadas ordens de serviço e autorizações de licitação que contemplam a construção de Restaurantes Universitários em Dourados, Paranaíba, Aquidauana e Campo Grande. As unidades são consideradas essenciais para fortalecer a política de assistência estudantil e garantir a permanência dos acadêmicos em situação de vulnerabilidade.

Outras obras também foram autorizadas, como a construção de salas de aula em Paranaíba, Nova Andradina, Maracaju e Dourados, além de laboratórios em Mundo Novo e um novo bloco de pesquisa em Dourados. A ampliação da rede elétrica da unidade de Dourados e a instalação da Academia Sangue Bom, financiada pelo CNPq, também foram incluídas no pacote.

O reitor Laércio Alves de Carvalho destacou que o conjunto de obras representa um marco para a universidade. Segundo ele, a ampliação da infraestrutura reflete o compromisso institucional com o ensino público e de qualidade.

O evento reuniu dirigentes, pró-reitores, diretores e gestores das 15 unidades da UEMS, demonstrando o alcance estadual das ações. O encontro foi encerrado com uma apresentação do grupo musical Sampri, que celebrou o momento de consolidação e investimento na educação superior pública de Mato Grosso do Sul.

Serviço:

Evento: Solenidade de assinatura de termos de obras e Restaurantes Universitários da UEMS
Data: 31 de outubro, às 9h
Local: Auditório da UEMS – Unidade Santo Amaro, Campo Grande

