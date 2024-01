UEMS de Aquidauana oferta vagas em 4 cursos pelo Sisu

As oportunidades ofertadas pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) no polo de Aquidauana por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2024 são para os cursos de Bacharelado em Agronomia (24 vagas), Direito (24 vagas), Engenharia Florestal (24 vagas) e Zootecnia (24 vagas).

Os interessados em participar poderão se inscrever no período de 22 a 25 de janeiro de 2024, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

As vagas serão preenchidas segundo a ordem de classificação dos candidatos, de acordo com as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A UEMS ofertará 1.243 vagas em 38 cursos. Todos os cursos possuem Reserva de Vagas para candidatos/as Negros/as (pretos/as e pardos/as), Indígenas, Residentes em Mato Grosso do Sul e pessoas com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento (PCD).

A tabela completa pode ser conferida no link.

Sobre os cursos

O curso de Agronomia tem duração de cinco anos, em turno integral. O profissional formado em Agronomia poderá atuar em diferentes frentes de trabalho, tais como: a) Órgãos de Assistência Técnica, Assessoria e Consultoria, públicos ou privados; b) Professor Universitário; c) Empresas que desenvolvem e comercializam insumos, implementos e máquinas agrícolas; d) Gestores de Empresas rurais; e) Órgãos de Fiscalização; f) Empresas de Paisagismo e Jardinagem; g) Direção de Obra e Serviço Técnico; h) Vistoria, Perícia, Avaliação, Experimentação, Ensaio e Divulgação Técnica, Extensão, sendo usualmente contratado por Instituições Públicas como a Embrapa, Agraer, IBAMA, IAGRO, CONAB, Secretarias de Agricultura; Empresas Multinacionais e Indústrias de Transformação de Produtos Agropecuários, como Usinas e Destilarias de Açúcar e Álcool.

O Engenheiro Florestal é habilitado para exercer sua profissão nas áreas de silvicultura e proteção florestal; manejo de ecossistema florestal; colheita e transporte florestal; tecnologia de produtos florestais; biotecnologia florestal; ecologia; avaliação e proteção da biodiversidade; aspectos sociais e econômicos do meio ambiente florestal; ecoturismo; inventário e avaliação de ecossistema florestal; projetos e operações de manejo florestal; avaliação de impacto ambiental de planos e projetos florestais, de acordo com os princípios de desenvolvimento sustentável e adoção de atitudes de acordo com a ética profissional e respeito ao meio ambiente. A graduação tem duração de cinco anos.

O curso de Zootecnia da UEMS é na modalidade presencial e integral, com duração de cinco anos, seu objetivo é formar profissionais com amplo conhecimento teórico e prático em nutrição, alimentação, reprodução, melhoramento genético, produção e manejo de animais e plantas forrageiras de interesse zootécnico. Proporcionar aos alunos uma sólida base, para que o futuro profissional Zootecnista tenha condições de empregar tecnologias adequadas nos diferentes sistemas de produção, melhorando a produtividade dos rebanhos de forma sustentável, sendo capaz de atuar em diferentes biomas, mas com perfil diferenciado, com um pródigo conhecimento das práticas zootécnicas das principais espécies de interesse econômico no âmbito nacional e regional.

A graduação em Direito tem duração de cinco anos e funcionamento noturno. O perfil do profissional que o Curso de Direito da UEMS deseja formar se assenta na formação generalista e humanista voltada para o exercício da cidadania, para o bom desempenho das várias dimensões profissionais que a Ciência do Direito abrange, enfim, para a construção da justiça social e de uma sociedade mais igualitária e democrática.

Saiba mais em: https://www.uems.br/pro-reitoria/proe/dind/sisu

Deixe seu Comentário

Leia Também