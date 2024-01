UEMS de Dourados oferta 289 vagas para 16 graduações pelo Sisu

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) oferta 289 vagas para 16 cursos de graduação oferecidos na Unidade em Dourados. Os interessados em participar poderão se inscrever no período de 22 a 25 de janeiro de 2024, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

As vagas são para nove bacharelados: Ciência da Computação (20 vagas); Direito (24 vagas); Enfermagem (24 vagas); Sistemas de Informação (20 vagas), Engenharia Ambiental e Sanitária (20 vagas); Engenharia Física (14 vagas); Ciências Biológicas (11 vagas); Química Industrial (11 vagas); em Turismo (20 vagas).

E oito cursos de licenciatura: Ciências Biológicas (11 vagas); Física (20 vagas); Letras - Português/Espanhol (20 vagas); Letras - Português/Inglês (20 vagas); Matemática (20 vagas); Pedagogia (20 vagas); Química (14 vagas).

As vagas serão preenchidas segundo a ordem de classificação dos candidatos, de acordo com as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul ofertará 1.243 vagas em 38 cursos. Todos os cursos possuem Reserva de Vagas para candidatos/as Negros/as (pretos/as e pardos/as), Indígenas, Residentes em Mato Grosso do Sul e pessoas com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento (PCD).

Deixe seu Comentário

Leia Também