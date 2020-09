UEMS divulga resultado preliminar da prova de títulos

Matheus Rondon com informações da assessoria

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) divulgou nesta segunda-feira (14), o resultado preliminar da prova de títulos do concurso público para cargos de Nível Médio e cargos de Nível Superior.

O Edital foi publicado nesta segunda-feira (14), no Diário Oficial do Estado (DOE). Confira AQUI.

O candidato poderá contestar o resultado, no prazo de dois dias úteis, tendo como termo inicial o dia da publicação no Diário Oficial do Estado.

O pedido de reconsideração deverá ser feito por meio eletrônico, no endereço www.fapems.org.br, acessando o Sistema de Inscrição, das 8h às 17h, dos dias destinados a essa finalidade.

Ainda de acordo com o Edital, não serão aceitos recursos interpostos via fax, e-mail ou outro meio que não seja o especificado na publicação.

Deixe seu Comentário

Leia Também