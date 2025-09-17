UEMS é escolhida como vice-presidente do Centro de Impacto Acadêmico da ONU

Escolhida entre 330 instituições de ensino superior, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) agora é a vice-presidente de Extensão e Parceria do Centro de Impacto Acadêmico das Nações Unidas (UNAI). O anúncio foi feito pela pró-reitora de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários (PROEC), Profa. Dra. Érika Kaneta Ferri.

A UEMS foi selecionada por sua notável contribuição na redução das desigualdades sociais e na promoção da inclusão. Programas como UEMS na Comunidade, UEMS Acolhe e UEMS na Rota Bioceânica foram destacados, pois alinham-se diretamente ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 10 – Redução das Desigualdades, impactando milhares de pessoas e oferecendo acesso ao conhecimento, diversidade cultural e fortalecimento da cidadania ativa.

A pró-reitora enfatizou que o sucesso da UEMS reflete seu compromisso com práticas inovadoras e com a promoção da equidade. “É uma honra assumir esse papel e expandir nossa rede de colaboração internacional, buscando um futuro mais justo e sustentável”, afirmou Érika Kaneta Ferri.

O reitor da UEMS, Laércio de Carvalho, destacou a importância estratégica do cargo: “Essa posição nos permite liderar ações de extensão universitária em escala global e contribuir diretamente para a implementação dos ODS com acadêmicos de todo o mundo”, disse.

O mandato da universidade como vice-presidente começa em setembro de 2025 e vai até dezembro de 2027. O diretor executivo da ONU para Parcerias e Engajamento Global, Robert Skinner, expressou confiança de que a liderança da UEMS trará um progresso significativo na colaboração internacional para um futuro mais equitativo e sustentável.

A United Nations Academic Impact (UNAI) conecta mais de 1.600 instituições de ensino superior de mais de 150 países, promovendo direitos humanos, sustentabilidade e o alcance dos ODS. Ao fazer parte dessa rede global, a UEMS fortalece seu papel em um movimento de impacto mundial.

