UEMS: inscrições para Mestrado em Saúde terminam na segunda-feira

Termina na segunda-feira (17) o prazo para se inscrever no processo seletivo de aluno especial ou vinculado do programa de mestrado em Ensino em Saúde, ofertado pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, de Dourados (UEMS).

As vagas são para as disciplinas que serão ofertadas no segundo semestre de 2020. Os candidatos podem escolher entre as disciplinas Validação de Tecnologias Educacionais em Saúde; Trabalho, Educação e Saúde; Bases Estatísticas Aplicadas ao Ensino em Saúde e Ensino Clínico em Saúde.

Alunos especiais são os matriculados em disciplinas isoladas do Programa de Pós-Graduação e, portanto, sem direito ao diploma de Mestre.



Já os vinculados, são os discentes regularmente matriculados em Programas de Pós-Graduação da UEMS, que desejam cursar disciplinas em programas distintos da Instituição. O aluno especial ou vinculado pode fazer apenas uma disciplina por semestre.



