UEMS: Inscrições para seleção de professores temporários de Libras vai até 26

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul abriu as inscrições, para Seleção de Docentes, destinada à contratação, para atribuição de aulas temporárias e cadastro reserva para a área de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) - para todas as Unidades Universitárias.

As inscrições começaram dia 11 e vão até dia 26 de maio. Para realizar a inscrição o candidato deverá: a) Realizar o cadastro no moodle (caso não tenha): http://ead4.uems.br ; b) Preencher a ficha de inscrição através de formulário do Google; c) Enviar os documentos.

Pré-requisitos: Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS: Licenciatura em Letras/Libras; ou -Graduação em qualquer área do conhecimento com especialização em Libras; ou - Licenciatura em qualquer área do conhecimento com certificado de proficiência em Libras

O processo seletivo constará das seguintes provas: a) prova didática; b) prova de títulos.

A remuneração do professor contratado será fixada conforme sua titulação, de acordo com o regime de trabalho estabelecido no Edital, e com base no valor de salários estabelecidos para os cargos de Professor de Ensino Superior da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, de acordo com o quadro abaixo:

