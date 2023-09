UEMS oferta 811 vagas para cursos de graduação em 14 unidades

As inscrições para o vestibular da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS-2024), serão realizadas exclusivamente pela internet, entre às 9h do dia 11 de setembro e às 23h59 do dia 9 de novembro.

A taxa de inscrição é no valor de R$ 100,00 e pode ser paga até 10 de novembro de 2023, observando sempre o horário de funcionamento do sistema bancário.

A inscrição pode ser feita exclusivamente pelo endereço eletrônico: https://concurso.fapec.org , onde estarão disponibilizados o formulário de inscrição, o boleto bancário e todos os Editais do PSV-UEMS 2024.

Os candidatos amparados pela Lei Estadual nº 2.136, de 14 de agosto de 2000, que dispõe sobre a isenção do pagamento da taxa de inscrição para vestibular a alunos de escolas públicas poderão fazer a solicitação da isenção do pagamento da taxa de inscrição de 11 de setembro a 6 de outubro de 2023.

Cursos

Para o Processo Seletivo Vestibular 2024 (PSV) estão sendo ofertados 38 cursos, entre as novidades estão a graduação em Direito (Bacharelado) no município de Bataguassu; a graduação em Direito (Bacharelado) na Unidade Moreninhas em Campo Grande; e na Unidade da UEMS em Naviraí o curso de Engenharia de Alimentos (Bacharelado) que antes era integral agora terá aulas no período noturno, e a graduação em Química Tecnológica e Agroquímica (Bacharelado) também oferecido no período noturno.

Confira abaixo a tabela com todos os cursos:

Prova Objetiva e Redação

A Prova Objetiva e a Prova de Redação do PSV-UEMS 2024 será realizada em 26 de novembro de 2023 (domingo), das 14h às 19h, nos municípios de Amambai, Aquidauana, Bataguassu, Campo Grande, Cassilândia, Corumbá, Coxim, Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

No ato da inscrição, o candidato deverá optar pelo município de realização da prova. A escolha do município não precisa ser a mesma da oferta do curso, ou seja, se o candidato optar por fazer a prova em Dourados pode concorrer a um curso ofertado na UEMS/Aquidauana.

