Menu
Menu Busca sábado, 20 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Educação

UEMS publica edital do vestibular 2026 com 871 vagas; confira os cursos

A taxa de inscrição é de R$ 100,00 e os interessados poderão solicitar isenção até o dia 15 de outubro

20 setembro 2025 - 08h30Sarah Chaves

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) publicou o Edital de Inscrição nº 178/2025 referente ao Processo Seletivo Vestibular 2026 (PSV-UEMS 2026). As inscrições estarão abertas de 19 de setembro a 6 de novembro de 2025, exclusivamente pelo site da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (FAPEC), no site da Fapec.

Ao todo, serão ofertadas 871 vagas distribuídas entre cursos de bacharelado e licenciatura em diversas áreas do conhecimento, incluindo Medicina, Direito, Agronomia, Enfermagem, Psicologia, Engenharia, Computação, Pedagogia, Letras, entre outros. A taxa de inscrição é de R$ 100,00 e os interessados poderão solicitar isenção até o dia 15 de outubro de 2025.

As provas serão aplicadas no dia 23 de novembro de 2025, no período da manhã, em 18 municípios de Mato Grosso do Sul. Entre os locais de aplicação estão Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Naviraí, Ponta Porã e Corumbá.

O edital também esta disponível no portal da UEMS pelo link.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

UEMS na Comunidade
Educação
UEMS é escolhida como vice-presidente do Centro de Impacto Acadêmico da ONU
As escolas da rede estadual foram orientadas a disponibilizar materiais de apoio
Educação
Consulta pública para currículo da Educação Digital começa nesta terça-feira
MEC
Educação
MEC divulga lista de cursos superiores semipresenciais autorizados
Plataforma ajudará professores também
Educação
'Do you speak english?' Alunos de MS ganham plataforma para aperfeiçoar inglês
MS oferece 1.250 bolsas de estudo para alunos e professores com pesquisas
Educação
MS oferece 1.250 bolsas de estudo para alunos e professores com pesquisas
Prouni
Educação
Prouni abre prazo para manifestação de interesse na lista de espera do 2º semestre
Foto: Divulgação
Educação
MPT e Governo de MS lançam prêmio para estimular aprendizagem no ensino médio
Taça da Conmebol Libertadores
Esportes
Libertadores 2025: São Paulo, Vélez e Racing garantem vaga nas quartas
Merenda escolar -
Interior
Tribunal de Contas suspende pregão de R$ 1,3 milhão da merenda escolar em Aral Moreira
MEC
Educação
MEC orienta escolas na escolha de livros didáticos para o ensino médio

Mais Lidas

Mulheres chegaram a perder parte da roupa após o acidente
Trânsito
JD1TV: Quatro pessoas em uma moto ficam feridas em acidente na rua da Divisão
Vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e Samu
Trânsito
Quarteto que estava numa moto só foi socorrido em estado grave na rua da Divisão
Frio chegará com força em MS e derrubará temperaturas
Clima
Será a última? Onda de frio retorna com mínima de até 6°C em MS
Foto: PMCG
Cidade
Teste de Alerta: Celulares de Campo Grande receberão alarme no dia 27 de setembro