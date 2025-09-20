UEMS publica edital do vestibular 2026 com 871 vagas; confira os cursos

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) publicou o Edital de Inscrição nº 178/2025 referente ao Processo Seletivo Vestibular 2026 (PSV-UEMS 2026). As inscrições estarão abertas de 19 de setembro a 6 de novembro de 2025, exclusivamente pelo site da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (FAPEC), no site da Fapec .

Ao todo, serão ofertadas 871 vagas distribuídas entre cursos de bacharelado e licenciatura em diversas áreas do conhecimento, incluindo Medicina, Direito, Agronomia, Enfermagem, Psicologia, Engenharia, Computação, Pedagogia, Letras, entre outros. A taxa de inscrição é de R$ 100,00 e os interessados poderão solicitar isenção até o dia 15 de outubro de 2025.

As provas serão aplicadas no dia 23 de novembro de 2025, no período da manhã, em 18 municípios de Mato Grosso do Sul. Entre os locais de aplicação estão Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Naviraí, Ponta Porã e Corumbá.

O edital também esta disponível no portal da UEMS pelo link.

