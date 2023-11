UEMS publica locais de prova do Vestibular 2024

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), publicou no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (21), a relação dos locais de prova e horários da realização das provas escritas (objetivas) e redação do Processo Seletivo Vestibular 2024 (PSV UEMS 2024).

A publicação traz informações sobre os documentos e itens permitidos que podem ser levados para o Vestibular UEMS 2024.

A Prova Objetiva e a Prova de Redação do PSV-UEMS 2024, estão confirmadas para o dia 26 de novembro de 2023, das 08h às 13h, nos municípios de Amambai, Aquidauana, Bataguassu, Campo Grande, Cassilândia, Corumbá, Coxim, Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas – MS.

Os portões serão fechados às 8h, todos os horários utilizados referem-se ao oficial do Mato Grosso do Sul.

Para mais informações sobre o Vestibular UEMS 2024, acesse: https://www.uems.br/pro-reitoria/proe/dind/vestibular

Para acessar sua área do candidato, acesse: https://concurso.fapec.org/single-edital.php?new_id=191

Deixe seu Comentário

Leia Também