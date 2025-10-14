Menu
Educação

UEMS será destaque em evento nacional com projetos de reaproveitamento eletrônico

Universidade estadual apresentará dois trabalhos sustentáveis em congresso da Receita Federal em Brasília, que acontece nos dias 29 e 30 de outubro

14 outubro 2025 - 15h52Taynara Menezes
A ideia é aproveitar mercadorias eletrônicas apreendidas pela Receita Federal para execução de projetos na área da robótica.A ideia é aproveitar mercadorias eletrônicas apreendidas pela Receita Federal para execução de projetos na área da robótica.   (Foto: UEMS)

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) será destaque no III Congresso de Direito Tributário e Aduaneiro da Receita Federal do Brasil, que acontece nos dias 29 e 30 de outubro de 2025, em Brasília (DF). O evento terá como tema “Sustentabilidade, Cooperação, Cidadania e Inovação”, reunindo iniciativas que transformam materiais apreendidos em soluções sustentáveis e sociais.

Representada pelo Centro de Pesquisas em Materiais (CEPEMAT), a UEMS apresentará duas experiências de destaque: um artigo científico sobre reaproveitamento eletrônico e a telha-sanduíche, desenvolvida a partir de materiais reciclados. Ambas iniciativas são fruto de ações que unem ciência, educação e responsabilidade ambiental.

Entre os projetos reconhecidos, está a parceria com a Alfândega da Receita Federal em Mundo Novo, que busca transformar resíduos eletrônicos apreendidos, como placas, TVs e computadores, em material didático para projetos de robótica nas escolas. A ação reduz o descarte incorreto, promove educação tecnológica e fortalece a sustentabilidade.

Segundo o professor Aguinaldo Lenine Alves, do CEPEMAT, o que antes era visto como descarte, agora ganha novo significado: “Para a Receita, é lixo eletrônico. Para nós, é oportunidade de ensino e pesquisa”.

Além do reaproveitamento eletrônico, o CEPEMAT também desenvolve estudos com resíduos de filtros de cigarro e outros materiais de difícil destinação. A presença da UEMS no congresso nacional reforça seu papel como referência em inovação, sustentabilidade e cooperação interinstitucional.

