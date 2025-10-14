UEMS será destaque em evento nacional com projetos de reaproveitamento eletrônico

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) será destaque no III Congresso de Direito Tributário e Aduaneiro da Receita Federal do Brasil, que acontece nos dias 29 e 30 de outubro de 2025, em Brasília (DF). O evento terá como tema “Sustentabilidade, Cooperação, Cidadania e Inovação”, reunindo iniciativas que transformam materiais apreendidos em soluções sustentáveis e sociais.

Representada pelo Centro de Pesquisas em Materiais (CEPEMAT), a UEMS apresentará duas experiências de destaque: um artigo científico sobre reaproveitamento eletrônico e a telha-sanduíche, desenvolvida a partir de materiais reciclados. Ambas iniciativas são fruto de ações que unem ciência, educação e responsabilidade ambiental.

Entre os projetos reconhecidos, está a parceria com a Alfândega da Receita Federal em Mundo Novo, que busca transformar resíduos eletrônicos apreendidos, como placas, TVs e computadores, em material didático para projetos de robótica nas escolas. A ação reduz o descarte incorreto, promove educação tecnológica e fortalece a sustentabilidade.

Segundo o professor Aguinaldo Lenine Alves, do CEPEMAT, o que antes era visto como descarte, agora ganha novo significado: “Para a Receita, é lixo eletrônico. Para nós, é oportunidade de ensino e pesquisa”.

Além do reaproveitamento eletrônico, o CEPEMAT também desenvolve estudos com resíduos de filtros de cigarro e outros materiais de difícil destinação. A presença da UEMS no congresso nacional reforça seu papel como referência em inovação, sustentabilidade e cooperação interinstitucional.

