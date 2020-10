UEMS volta a realizar vestibular para ingresso de alunos na graduação

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) aprovou na última sexta-feira (2), o retorno do Vestibular para ingresso de alunos nos cursos de graduação, após dez anos sem essa forma de processo seletivo.

A reunião realizada por webconferência contou com a participação do Reitor Laércio Alves de Carvalho, a vice-Reitora Celi Correa Neres, professores e coordenadores como conselheiros no CEPE.

A partir de 2021, a Universidade terá três formas de ingresso para os acadêmicos: Processo Seletivo Vestibular; Sistema de Seleção Unificada (SISU); e Processo Seletivo Permanente.

O número de vagas por Unidade Universitária, curso, turno, regime de cotas e formas de ingresso a ser oferecido, a cada Processo Seletivo, será proposto pela Pró-reitoria de Ensino (PROE) e aprovado pelo CEPE. A previsão é que o vestibular seja realizado no dia 06 de fevereiro de 2021

A vice-reitora da UEMS, Celi Correa Neres, disse que a iniciativa do retorno da realização de vestibular é resultado de uma demanda acadêmica advinda dos docentes da Universidade, dos gestores e também da sociedade sul-mato-grossense. “A UEMS apresenta essa característica de interiorização da educação superior e entendemos que o vestibular poderá ser mais uma ferramenta de acesso à Universidade pública aqui no MS, o que na nossa avaliação beneficiará a sociedade sul-mato-grossense”, destaca.

Maria José Cordeiro, Pró-reitora de Ensino, explica que com a aprovação o vestibular retornará já em 2021, inicialmente com 50% das vagas ofertadas via vestibular e 50% por meio de notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Os candidatos poderão concorrer tanto via vestibular, quanto utilizando notas do Enem. “Portanto, retomar a oferta de vestibular é uma das ações que estamos assumindo neste momento como uma das formas de auxiliar ainda mais o acesso dos nossos alunos de Ensino Médio tanto do Estado de Mato Grosso do Sul, quanto de outras localidades, às vagas dos cursos de graduação da UEMS”, enfatizou a Pró-reitora de Ensino.

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) está presente em 22 municípios de Mato Grosso do Sul. Possui 15 unidades e sete polos de Ensino a Distância, presente nos municípios: Amambai, Aquidauana, Campo Grande, Cassilândia, Coxim, Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba e Ponta Porã. E nos pólos EaD: Água Clara, Aparecida do Taboado, Bela Vista, Camapuã, Japorã, Miranda e Paranhos.

