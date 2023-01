UFGD abre inscrições de vestibular para licenciatura Indígena nesta quarta-feira

A Universidade Federal da Grande Dourado (UFGD) abre nesta quarta-feira (4), as inscrições para o vestibular do curso de Licenciatura Intercultural Indígena (Teko Arandu) com 70 vagas, para quatro áreas do conhecimento: Ciências Humanas, Linguagens, Matemática e Ciências da Natureza. As inscrições vão até 24 de fevereiro e são gratuitas.

O certame é aberto apenas para indígenas das etnias Guarani ou Kaiowá, pois o curso tem como objetivo formar educadores que venham a atuar nas aldeias de Mato Grosso do Sul.

Para fazer a inscrição, o candidato deve acessar o portal da UFGD. Quem não tiver computador com internet pode realizar a inscrição no Centro de Seleção da UFGD, que funciona de segunda a sexta-feira das 7h às 19h, na Rua João Rosa Góes, 1761, Vila Progresso.

Uma equipe de servidores do Teko Arandu também pode ajudar os candidatos que querem fazer a inscrição de forma presencial, na Faculdade Intercultural Indígena (FAIND), que fica na Cidade Universitária.

A prova acontece no dia 2 de abril, em Amambai e Dourados. Pela manhã os candidatos terão que fazer uma redação em guarani, uma redação em língua portuguesa, e uma prova objetiva com 25 questões. Além de passar por uma prova oral em guarani.

Deixe seu Comentário

Leia Também