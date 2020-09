UFGD abrirá inscrições para vestibular com 982 vagas, na segunda-feira

A Universidade Federal da Grande Dourados publicou o edital de abertura do Vestibular 2021 oferecendo 982 vagas. As inscrições serão feitas completamente pela Internet, a partir das 13h de 21 de setembro, e serão encerradas às 17h de 20 de novembro de 2020. A taxa é de R$ 100 e pode ser paga por meio de Guia de Recolhimento da União em qualquer agência bancária.

Do total de vagas, 444 vagas são para ampla concorrência e 538 vagas são reservadas para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escola pública, com recorte sobre a renda familiar e cotas para negros (pretos e pardos), indígenas e pessoas com deficiência.

Este é o maior vestibular da UFGD e irá selecionar candidatos interessados nas mais variadas profissões, por meio dos cursos de: Administração, Agronomia, Artes Cênicas, Biotecnologia, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Direito, Educação Física, Engenharia Agrícola, Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Aquicultura, Engenharia de Energia, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Física, Geografia, Gestão Ambiental, História, Letras, Letras-Libras (Bacharelado), Matemática, Medicina, Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Química, Relações Internacionais, Sistemas de Informação e Zootecnia.

Além das turmas que começarão no primeiro semestre de 2021, os cursos de Medicina e Matemática terão entradas no segundo semestre. Acesse para mais informações

