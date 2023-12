UFGD divulga resultado preliminar do vestibular 2024; Veja aqui

A UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) divulgou nesta sexta-feira (21), o resultado preliminar do vestibular 2024. De acordo com o cronograma, a convocação para matrícula será feita em 17 de janeiro. O edital com a lista dos aprovados pode ser acessado aqui.

O resultado final deve ser publicado no dia 9 de janeiro. Até lá, os candidatos que quiserem contestar o resultado preliminar devem apresentar recurso entre os dias 27 e 28 de dezembro. Confira o passo a passo:

- Acessar a "Área do Candidato"

- Após logar em seu perfil, clique em "Recurso”, depois “Novo Recurso” e "Tipo de recurso"(Resultado Preliminar)

- Se necessário, é possível anexar documentos. Salve as informações e clique em “Enviar”

Atraso no cronograma

O edital com o resultado preliminar saiu 11 dias após o prazo estipulado pela universidade inicialmente, 11 de dezembro. Conforme a UFGD, as alterações no cronograma foram necessárias devido a problemas nos sistemas de tecnologias, usados para corrigir as provas.

Segundo a UFGD, houve a avaria de equipamentos armazenados na sala do datacenter da universidade, que é a estrutura física onde são centralizados os equipamentos utilizados no processamento e na conservação dos dados.

"É empregada para processar de maneira adequada grande quantidade de informações, ininterrupta e confiavelmente, justamente para que a organização que usufrui desse sistema não tenha desvios ou queda na operacionalidade de seus serviços", explicou a universidade.

Não foi apenas a correção das provas do vestibular afetadas pela avaria, mas todas as atividades administrativas e acadêmicas foram comprometidas.

Confira a lista dos documentos obrigatórios para a matrícula, prevista para 17 de janeiro:

Documento de conclusão do Ensino Médio ou equivalente (Diploma/Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Certificado de Conclusão do EJA ou Certificado de Conclusão de Educação Profissional de Nível Técnico ou equivalente). O candidato que não apresentar esse documento não realizará a matrícula;

* Histórico Escolar do Ensino Médio;

* Certidão de Nascimento ou Casamento;

* RG; no caso de candidato estrangeiro, deverá apresentar a cópia da Carteira de Registro Nacional Migratório;

* Cartão do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

* Certificado de Reservista ou prova de que está em dia com as obrigações militares (para o candidato do sexo masculino e com mais de 18 anos);

* Título Eleitoral (obrigatório para o candidato com, no mínimo, 18 anos e facultativo para o candidato com 16 ou 17 anos);

* Certidão de Quitação Eleitoral (obrigatório para o candidato com, no mínimo, 18 anos e facultativo para o candidato com 16 ou 17 anos);

* Uma fotografia 5x7cm frontal datada e recente.

