UFMS abre inscrições para vestibular com mais de 10 mil vagas

Para candidatos interessados em ingressar nos cursos de graduação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, as inscrições para o vestibular seguem até dia 16 de setembro, são mais de 10 mil vagas ofertadas.

Neste mesmo período tambémpoderão ser realizadas inscrições para o Programa de Avaliação Seriada Seletiva (PASSE), destinado aos candidatos que ainda estão cursando o Ensino Médio e desejam ingressar na UFMS por meio de avaliações seriadas, realizadas ao final de cada ano letivo.

Os candidatos devem acessar a página Ingresso UFMS até 16 de novembro e as provas serão realizadas nos dias 3 e 10 de dezembro, das 8h às 13h, no horário de MS. Para este ano, o prazo para a isenção da taxa foi ampliado até 4 de outubro. Além disso, a própria taxa de inscrição passou por uma redução e é de R$ 100.

As provas presenciais serão realizadas em todos os municípios onde a UFMS possui câmpus: Campo Grande, Aquidauana, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas, e em Dourados. As provas também podem ser feitas de forma on-line, de acordo com o curso escolhido.

Conforme o pró-reitor de Graduação, Cristiano Costa Argemon Vieira, as vagas são voltadas aos jovens que estão saindo do Ensino Médio e, também, a todos que não cursaram uma graduação. “Estamos no segundo ano que aplicaremos dois tipos de provas: a digital e a presencial. Além disso, temos a avaliação das três etapas do PASSE, que já está bastante conhecido”, disse.

Do total de vagas cinco mil serão oferecidas para dez cursos a distância, que contemplam uma demanda para capacitação profissional.

Entre as novidades deste ano, estão os novos cursos de Pedagogia Intercultural Indígena no Câmpus de Aquidauana e de Ciências Biológicas em Três Lagoas, além do segundo ano de oferta de Medicina Veterinária em Paranaíba.

