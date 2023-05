UFMS abre vagas para Residência Pedagógica

Os estudantes de cursos de licenciatura da UFMS, candidatos ao Programa de Residência Pedagógica (PRP) devem acessar a página do Sistema de Informação e Gestão de Projetos até 21 de maio.

Há oportunidades para estudantes dos Cursos de Ciências Biológicas, Educação Física, Geografia, História, Letras, Matemática, Pedagogia, Sociologia, Artes Visuais, Filosofia e Química, da Cidade Universitária e dos Câmpus de Corumbá, Aquidauana, Paranaíba, Nova Andradina, Nova Alvorada, Ponta Porã, Coxim e Três Lagoas.

O Programa tem duração de 18 meses e os selecionados receberão uma bolsa institucional no valor de R$ 700,00. O Programa Residência Pedagógica é um programa da Coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior (Capes) que tem o objetivo de promover projetos institucionais de residência pedagógica praticados por instituições de Ensino Superior

Os interessados devem atender alguns pré-requisitos, como ser brasileiro ou possuir visto permanente no país; ter matrícula ativa em curso de licenciatura na UFMS na área do subprojeto e Unidades de administração setorial na qual a vaga se refere; estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto tão logo seja selecionado; ter cursado no mínimo 50% da carga horária aprovada do curso de licenciatura ou estar cursando o 5º semestre; e apresentar currículo cadastrado na plataforma da Capes.

Os estudantes serão classificados de acordo com a ordem decrescente da Média Geral de Aproveitamento e os mesmos devem ficar atentos às páginas da Prograd, do PRP e no Boletim Oficial UFMS onde serão divulgados os resultados.

Confira o Edital

