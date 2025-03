UFMS de Nova Andradina abre inscriÃ§Ãµes para especializaÃ§Ã£o em CiÃªncias Humanas

Até 17 de abril, estão abertas as inscrições para o processo seletivo de ingresso no curso de especialização em História, Educação, Cultura e Direitos Humanos, oferecido no Câmpus da UFMS de Nova Andradina (CPNA). As inscrições são gratuitas por meio da página da Pós-Graduação da UFMS e não há cobrança de mensalidades.

São oferecidas 20 vagas, sendo 17 para ampla concorrência e três para ações afirmativas. As atividades serão realizadas de forma presencial na sede do CPNA, aos sábados. “O Curso de História em Nova Andradina iniciou suas atividades em 2006. Após uma trajetória de longos anos, foi avaliado que seria oportuno um curso de especialização como forma de oportunizar novas possibilidades na formação profissional do público da região”, explica o professor do CPNA e coordenador do curso, Ricardo da Silva. “Foi acordado nas reuniões para criação do curso de especialização que a gratuidade seria um pilar do projeto pedagógico”, complementa o coordenador.

Podem participar profissionais com diploma de nível superior em qualquer área que estejam interessados nos temas. “O curso tem por objetivo atualizar e ofertar uma formação interdisciplinar que capacite os (as) discentes a atuarem nos espaços escolares, de controle social, setores culturais e área de Direito, para que possam dar respostas e criar soluções para as demandas que esses ambientes de trabalho necessitam e, com isso, contribuir para o desenvolvimento social, educacional e cultural no contexto regional e nacional. Algumas disciplinas que serão ofertadas vão tratar da análise da história das interpretações do Brasil, direitos humanos, metodologia científica, políticas públicas em educação e patrimônio cultural”, detalha Silva.

O processo seletivo será integrado por análise curricular e entrevista. Um dos critérios para classificação está o alinhamento profissional à área da especialização, Ciências Humanas.

