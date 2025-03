UFMS divulga datas das provas do vestibular e PASSE 2026

As provas do Vestibular e as três etapas do Programa de Avaliação Seriada Seletiva (PASSE) UFMS 2026 serão realizadas nos dias 7 e 14 de dezembro, respectivamente, das 8h às 13h, no horário de Mato Grosso do Sul. A publicação dos editais de abertura dos processos seletivos está prevista para 1º de setembro.

O Vestibular UFMS é voltado a candidatos que já concluíram ou que irão concluir o ensino médio ou equivalente até a data prevista para matrícula na Universidade. A avaliação presencial ou digital é composta por 60 questões objetivas de múltipla escolha e redação. Há reserva de vagas conforme a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, e, além desta modalidade e da ampla concorrência, é possível participar também como treineiro.

Já o PASSE UFMS é destinado a candidatos que ainda estão cursando o ensino médio e desejam ingressar na UFMS, por meio de avaliações realizadas ao final de cada ano letivo, com conteúdos específicos daquele período. O processo seletivo é composto por três etapas e a escolha do curso só ocorre na última, quando também é aplicada a prova de redação.

