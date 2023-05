UFMS entra na lista de melhores universidades do mundo

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) entrou para a lista das 2 mil melhores instituições de ensino superior do Center for World University Rankings (CWUR), ficando entre as 30 melhores do Brasil.

Segundo o ranking, a universidade sul-mato-grossense se manteve na mesma posição em relação ao último posicionamento, em 27º lugar, e atualmente se encontra no Top 5.6% global, em 1135ª posição.

A UFMS também foi a única universidade de MS a entrar no ranking e uma das duas universidades que manteve o seu posicionamento. No total, 29 instituições caíram no ranking e 23 melhoraram.

Apesar disso, o presidente do CWUR afirmou que o Brasil precisa investir mais na educação superior se deseja continuar a desenvolver sua educação e ser reconhecido.

“Embora o Brasil esteja bem representado no ranking deste ano, as principais instituições do país estão sob pressão crescente de universidades bem financiadas de todo o mundo. O financiamento para promover ainda mais o desenvolvimento e a reputação do sistema de ensino superior do Brasil é vital se o país aspirar a ser mais competitivo no cenário global”, comentou.

