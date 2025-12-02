UFMS entra para rede global de pesquisa climática da ONU

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) foi oficialmente admitida como instituição observadora da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) e passou a integrar a Ringo, rede global que reúne universidades e centros de pesquisa dedicados à produção científica sobre clima. Com a admissão, a Universidade poderá enviar delegados às COPs, participar de reuniões de negociação e atuar em fóruns e eventos oficiais da convenção.

Para a reitora Camila Ítavo, o reconhecimento consolida a UFMS como referência em sustentabilidade. "A entrada nesse grupo tão seleto mostra que nosso trabalho ecoa para além do Estado e do país, nos colocando ao lado de instituições que são referência global na agenda climática. Passamos a ocupar um espaço estratégico, levando a voz e a expertise da Universidade para as grandes decisões globais”, afirma.

A pré-aprovação ocorreu durante a COP30, em Belém, e coloca a UFMS entre as cinco instituições de ensino superior brasileiras com esse status, ao lado das universidades federais do Pará, Rio de Janeiro, Uberlândia e da Universidade Estadual do Tocantins.

Segundo a pró-reitora da Procids, Vivina Sol, a aprovação reflete a consolidação da governança ambiental da UFMS, fortalecida por políticas como o Programa UFMS Sustentável, o Plano de Logística Sustentável e o Programa UFMS Carbono Neutro. Projetos de ensino, pesquisa, extensão e gestão desenvolvidos em todos os câmpus foram decisivos nos relatórios enviados à ONU.

O processo começou em 2023, com o envio de documentos institucionais traduzidos para o inglês. Para estudantes e servidores, a conquista amplia oportunidades de formação, pesquisa e internacionalização, reforça o diretor de Sustentabilidade da Procids, Leonardo Chaves.

A Ringo reúne instituições que atuam na geração de conhecimento e no acompanhamento técnico das negociações climáticas. A presença da UFMS no grupo, destaca Chaves, reforça o papel da Universidade como produtora de ciência confiável e agente social com impacto direto em Mato Grosso do Sul e no Brasil.

