O curso de licenciatura em Educação Bilíngue de Surdostem duração de oito semestres e é uma parceria da UFMS com o Ministério da Educação, por meio do Programa Parfor Equidade.



As inscrições podem ser feitas até sexta-feira (7), pelo link https://inscricao.ufms.br/.

São oferecidas 30 vagas, sendo 50% para servidores da Educação Básica; 25% destinadas às pessoas público-alvo da educação bilíngue de surdos, pessoas surdas, surdocegas, com deficiência auditiva sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação ou com outras deficiências associadas, de acordo com o Art. 60-A da Lei 14.191, de 2021; 10% destinadas à demanda social, como pretos, pardos, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência e populações do campo; e 15% das vagas para ampla concorrência.





Segundo a coordenadora do curso e professora da Faculdade de Educação, Karine Albuquerque, a graduação será oferecida em formato presencial e voltada, principalmente, para formar professores da Educação Básica. “O Parfor Equidade tem como público-alvo os profissionais da Educação Básica; indígenas, quilombolas e do campo, ou que atuam na educação de surdos e na educação especial inclusiva, como prioridade para vagas”, explica.





O curso foi aprovado no primeiro edital do Parfor Equidade, lançado em 2023, e o recurso financeiro para a implantação é da Capes. Em contrapartida, a UFMS está cedendo toda a infraestrutura necessária para a realização das atividades.



A seleção será feita em uma etapa única, que consiste da análise curricular de caráter eliminatório e classificatório, com base nos dados e na documentação enviada no momento da inscrição. Estudantes aprovados por meio da Política de Ações Afirmativas terão bolsa de R$ 700 e os professores bolsistas selecionados receberão entre R$ 1.550,00 e R$ 1.850,00.





A grade curricular do curso conta com disciplinas específicas e únicas, criadas a partir da necessidade educacional do aluno surdo. “Temos disciplinas de Libras em todos os semestres, e Língua Portuguesa como segunda língua com uma carga horária significativa. Além disso, contemplamos o estágio nessas duas disciplinas desde o primeiro semestre, com a finalidade de estreitar os laços com a docência e aproximar nosso acadêmico cada vez mais da escola e das reais necessidades”, conclui a coordenadora.



