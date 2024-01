UFMS oferta mais de 2 mil vagas em cursos de graduação para 2024

Por meio do Sistema de Seleção Unificada (SiSU), 2.063 vagas estão liberadas para ingresso em 121 cursos de graduação, que estão disponível na página Ingresso UFMS. As inscrições vão de 22 a 25 de janeiro, no portal Acesso Único do MEC.

O ingresso será no primeiro semestre de 2024, exceto para os cursos de Direito (noturno), Engenharia Civil (vespertino/noturno) e Pedagogia (noturno) na Cidade Universitária, que iniciam as aulas somente no segundo semestre.

Há vagas para ampla concorrência e também reservadas com base na Lei nº 12.711/2012, a Lei de Cotas para o Ensino Superior.

Para participar, é preciso ter feito o Enem em 2023 na condição de candidato e não ter zerado a prova de redação. A previsão para divulgação do resultado é 30 de janeiro e a matrícula deve ser realizada entre os dias 1º e 7 de fevereiro.

Os candidatos que não forem convocados na chamada regular do Sisu 2024 ainda poderão concorrer a uma vaga por meio da Lista de Espera. A manifestação de interesse deverá ser feita de 30 de janeiro a 7 de fevereiro.

O pró-reitor de Graduação, Cristiano Costa Argemon Vieira, explica que o SiSU será realizado em edição única em 2024. “A UFMS tem vários cursos, com ingresso no primeiro e no segundo semestre, mas a inscrição é agora. O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será divulgado no dia 16. Depois, entre os dias 22 e 25 de janeiro, o candidato poderá se inscrever pelo SiSU, a partir do cadastro na conta Gov.BR, e ainda pode fazer a opção por dois cursos”, detalha.

