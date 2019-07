UFMS recebe a 71ª Reunião Anual da SBPC

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), recebe a 71ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), o evento será realizado de 21 a 27 de julho, em Campo Grande, pela primeira vez no estado, a universidade tem se mobilizado nos últimos doze meses para realizar um evento inesquecível, contando com o apoio de toda a comunidade da universidade, professores, alunos, funcionários e diretores.

Um dos objetivos principais é disseminar ao máximo as informações sobre o evento e suas atrações, para incentivar os estudantes a se inscreverem e a convidarem os colegas a também participarem da Reunião Anual da SBPC. “Nós nos reunimos com representantes estudantis para que eles se inscrevam e colaborem com a divulgação do evento. Queremos garantir que todos saibam e venham participar desse encontro tão especial”, afirma a pró-reitora Ana Rita Barbieri.

Até o momento cerca de dez mil pessoas já se inscreveram, pessoas que virão de todo o estado e todo o país, caso haja interesse em participar da hospedagem solidária, ainda possível fazer o cadastramento, preenchendo o formulário.

Faça sua hospedagem solidária.

Durante a 71ª Reunião Anual, trinta estudantes e sete professores da rede pública de ensino fundamental e médio terão a oportunidade de participar da cobertura jornalística educomunicativa do Integra UFMS e da SBPC Jovem, neste ano, 57 alunos de 20 escolas públicas estaduais e municipais e também do Colégio Militar, além dos professores, se inscreveram. No dia 20, todos participarão de um workshop com a Comunicação da SBPC, no teatro Glauce Rocha.

Além disso, para garantir a participação dos universitários da UFMS no evento, a primeira semana de aulas do segundo semestre da universidade será durante a RA com presença registrada no Sistema Acadêmico (Siscad). “Nós estamos incentivando a participação dos estudantes porque acreditamos ser uma oportunidade muito importante de participarem de um evento de tamanha magnitude e que está acontecendo dentro da nossa casa”, afirma o chefe da Coordenadoria de Administração Acadêmica, Cristiano C. A. Vieira.

O evento

Com mais de 260 atividades, a programação científica já está disponível para consulta, o tema do evento deste ano, “Ciência e Inovação nas Fronteiras da Bioeconomia, da Diversidade e do Desenvolvimento Social”, permeará grande parte das discussões propostas na programação, como as sessões “Biodiversidade e bioeconomia: riscos, oportunidades e o impasse brasileiro”, “Os impactos econômicos e sociais da ciência e tecnologia”, “Bioprospecção de produtos naturais”, a “História do movimento negro em Mato Grosso do Sul”, entre outros.

Entre os destaques da programação está o lançamento da edição 2019 da Pesquisa de Percepção Pública da Ciência e Tecnologia no Brasil, estudo realizado pela SBPC, junto ao Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) e ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).

Para as celebrações importantes da ciência em 2019, estão programadas sessões especiais, como uma homenagem aos 20 anos da Plataforma Lattes, ao Ano Internacional das Línguas Indígenas, os 150 anos da Tabela Periódica, 250 anos de Alexander von Humboldt, os 50 anos da Descoberta dos Quark e o Centenário do Eclipse de Sobral, que confirmou a Teoria da Relatividade Geral de Albert Einstein.

Confira a programação completa aqui.

Inscrições online abertas até dia 19

As inscrições online para 71ª Reunião Anual da SBPC permanecem abertas até 19 de julho. São gratuitas e dão direito apenas ao certificado online de participação. Quem perder o prazo online, poderá ainda se inscrever presencialmente durante o evento, nos dias 21 a 26 de julho, na Secretaria de Credenciamento, na UFMS.

Faça sua inscrição aqui.

