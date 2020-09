UFMS se mantem entre as melhores universidades do mundo

A Universidade Federal do Estado de Mato Grosso do Sul (UFMS), ficou entre as melhores no mundo, no World University Ranking 2021, divulgado quarta-feira (2) pela Higher Education. A Universidade aparece na faixa de 10.3 a 25, em 1001+, e entre 52 instituições brasileiras listadas.



Nos quesitos avaliados, a UFMS subiu posições comparado ao ano passado, quando pela primeira vez entrou na lista das melhores do mundo. “Estamos felizes por termos essa visibilidade e reconhecimento. É um desafio a Universidade se manter entre as melhores do mundo. Isso nos motiva e nos enche de orgulho”, afirmou o reitor Marcelo Turine.



Das 52 instituções brasileiras, 39 estão na posição de 1001 pra cima. O chefe do Data, o chefe do Data Officer do THE, Duncan Ross, explicou por e-mail as posições nos rankings: “Para as instituições ranqueadas fora de 200 no World University Rankings, nós agrupamos as universidades em faixas. Dentro das faixas, nós não distinguimos as universidades entre classificações e no portal elas aparecem listadas em ordem alfabética em inglês”. O THE não ranqueia por pontuação as universidades que ficaram nessas faixas.



O Brasil passou de 46 para 52 instituições listadas, sendo a Universidade de São Paulo a melhor do país, na faixa das 201-250 melhores, seguida pela Unicamp, na faixa entre 401-500. O World University Ranking 2021 avalia 1.527 instituições de 93 países e regiões. Os Estados Unidos lideram a lista com o maior número de instituições a britânica Universidade de Oxford ficou em 1º lugar.

Clique aqui para ver todas as posições da UFMS.

