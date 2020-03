UFMS se une à OMS e Fiocruz para testar tratamentos contra o coronavírus

Saiba Mais Saúde Bebê de 3 meses é diagnosticado com coronavírus em Campo Grande

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) vai participar de um estudo da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) para avaliar medicações que serão utilizadas no tratamento de pacientes com Covid-19.



Em Campo Grande, os testes dos estudos serão feitos no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap/UFMS) e o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS), e serão liderados pelo pesquisador e professor da Faculdade de Medicina da UFMS (Famed), Júlio Henrique Croda.



Dois ensaios clínicos serão feitos e avaliarão as medicações que podem ajudar no tratamento da doença. Dentre elas, está a hidroxicloroquina, remédio utilizado contra malária e doenças autoimunes. "O primeiro ensaio clínico, liderado pela Fundação Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro, visa avaliar quatro drogas diferentes para o tratamento da Covid-19. Uma dessas drogas é a hidroxicloroquina, que é usada para o tratamento de malária. Esse estudo será realizado tanto no Hospital Universitário, quanto no Regional, em Campo Grande. O outro ensaio é um estudo específico de avaliação da hidroxicloroquina, que está sendo liderado pelo pesquisador Marcos Lacerda, da Fiocruz Amazônia. E esse é um estudo menor, que visa avaliar também o uso da hidroxicloroquina, para o tratamento dos pacientes com Covid-19”, explica professor Júlio Henrique Croda.



“Com o apoio do Ministério da Saúde, o objetivo de todos os projetos é fornecer aos pacientes as medicações que estão em fase de teste e avaliarmos cientificamente qual é a efetividade dessas medicações, antes de estar disponibilizando a todo o sistema de saúde”, complementa o pesquisador Júlio Croda.



A UFMS também contribui com o projeto que vai organizar os laboratórios da universidade para aumentar a capacidade do estado na testagem rápida da Covid-19.



“Dessa forma, aumentar a capacidade de testagem de Mato Grosso do Sul, para aproximadamente mil testes por dia. Esse é o objetivo final, para garantir que a população tenha acesso à testagem”, finalizou Croda.



