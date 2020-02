Último dia para fazer a carteirinha de estudante digital

Saiba Mais Educação Estudantes tem até esse domingo para fazer ID Estudantil de graça

A medida provisória que criou a ID Estudantil e foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, perde a validade neste domingo (16) e não será mais emitida pelo Ministério da Educação ( MEC ).



A ID Estudantil não foi votada pelo Congresso dentro do prazo de 120 dias e, portanto, perde a validade amanhã.



O MEC informou na última sexta-feira que, mesmo com a MP caducando, os 325 mil documentos emitidos via aplicativo até a tarde deste domingo poderão ser utilizados enquanto a matrícula do aluno em uma instituição de ensino estiver ativa.



A União Nacional dos Estudantes ( UNE ), no entanto, questiona a validade.



Antes da MP, somente as entidades estudantis, como a própria UNE, podiam emitir o documento, a um custo médio de R$ 35. A determinação foi criada com a Lei da Meia Entrada, aprovada em 2013 e regulamentada em 2015.





Saiba Mais Educação Estudantes tem até esse domingo para fazer ID Estudantil de graça

Deixe seu Comentário

Leia Também